Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6466
  • 6,346
  • 260.028
  • 102253
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara merkezli 5 ilde DEAŞ'a operasyon

Ankara merkezli 5 ilde DEAŞ'a operasyon

Ankara merkezli 5 ilde DEAŞ'a operasyon

Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltı ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında tespit edilen bir gruba yönelik seri operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleri desteğinde düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip ile mercek altına alınan örgüt üyeleri, Ankara'nın yanı sıra Çorum, Mersin, Kırıkkale ve Kocaeli'de gözaltına alındı.

Aralarında bir üst düzey örgüt üyesinin de bulunduğu şüphelilerin örgütün kırsal yapılanmasına elaman temin etmeye çalıştığı öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan 3'ü kadın 9 örgüt üyesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

AA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Survivor'a star lazım'
Beyazıt Öztürk kardeşine öyle bir hediye aldı ki... Kesenin ağzını açtı!
Evlenip 7 çocuk yapmak isterim
İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver tercihini yaptı!
Tuvana Türkay ve Alper Potuk'tan şok karar!
<p>Adana´da devriye görevi yapan polislere sokak arasından 4-5 el tabanca ile ateş eden zanlı tutukl

Adana´da Garip Olay! Durduk Yere Polise Ateş Açtı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Özel güvenlik görevlisi maaşları ne kadar? Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?

YKS tercih kılavuzu yayında! İşte 2019 YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları