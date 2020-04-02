Ankara kuşu twitter hesabı yöneticisi kimdir? Ankara kuşu Oktay Yaşar mı?

Ankara kuşu twitter hesabı yöneticisi kimdir? sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ‘Ankara Kuşu' olarak bilinen Twitter fenomeni gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında sosyal medya sitesi Twitter’da ‘Ankara Kuşu’ adıyla ünlenen Oktay Yaşar hakkında gözaltı kararı verildi. İşte tüm merak edilenler..

ANKARA KUŞU TWİTTER HESABI YÖNETİCİSİ KİMDİR?



Twitter'da yüz binlerce takipçisi bulunan ve daha sonra hesabı askıya alınan Ankara Kuşu'na yönelik bir operasyon gerçekleşti. 1 Kişi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

ANKARA KUŞU OKTAY YAŞAR MI?



Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında sosyal medya sitesi Twitter’da ‘Ankara Kuşu’ adıyla ünlenen Oktay Yaşar hakkında gözaltı kararı verildi.

Bir dönem yerel gazetede görev yaptığı belirlenen Oktay Yaşar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.