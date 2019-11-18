Kim Milyoner Olmak İster sorusu Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yününe ne ad verilir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Ankara keçisinin yününden yapılan hafif kumaş ve örgü yününe ne ad verilir?

A: Şantuk

B: Tafta

C: Moher

D: Şali

Doğru cevap: C Moher