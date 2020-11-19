Ankara-İzmir arasındaki demir yolu seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu son dakika önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik."

"2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak."

"Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz"

"Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz."