  • $7,6421
  • 9,0499
  • 456.563
  • 1286.12
  • Haberler
  • Güncel
  • Ankara-İzmir arasındaki demir yolu seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek
19 Kasım 2020 Perşembe 10:43 | Son Güncelleme:

Ankara-İzmir arasındaki demir yolu seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek

Ankara-İzmir arasındaki demir yolu seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek

Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz." dedi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu son dakika önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik."

"2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak."

 "Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz"

"Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz."

<p><span>24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı ne olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kars ile Erzurum arasındaki 46 kilometrelik kara yolunun bir kısmı ulaşıma açıldı

Çatışmaların arasında kalan Etiyopya'daki Türk vatandaşları güvenli bölgeye getirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.