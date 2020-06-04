04 Haziran 2020 Perşembe 04:04 | Son Güncelleme:
Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal: Asansörde virüs riski yüksek
Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, yeni normale geçişte virüsün bulaşması açısından en riskli alanların asansörler ve apartman kapıları olduğunu söyledi.
Aksakal, asansör düğmelerine parmak yerine dirsekle basılmasını önerdi. Aksakal, “Elimizden geldiğince hijyeni koruyarak mesafe ve maskeyle birlikte genel itibarıyla risk olacak alanlardan en azından günlük yaşamımız içinde korunmuş olacağız” dedi.