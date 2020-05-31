31 Mayıs 2020 Pazar 17:31 | Son Güncelleme:
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uçuşlar yarın başlıyor
Son Dakika Haberleri.. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart'ta durdurulan uçak seferleri, "uçulabilir sertifikası" alan Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yarın başlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan sertifikasyon programı kriterleri çerçevesinde yeniden düzenlenen ve "uçulabilir sertifikası" alan havalimanları kapılarını yolcularına açıyor.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız