Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uçuşlar yarın başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan sertifikasyon programı kriterleri çerçevesinde yeniden düzenlenen ve "uçulabilir sertifikası" alan havalimanları kapılarını yolcularına açıyor.