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  • Ankara Emniyeti gözaltına alınan kişilerin kötü muameleye maruz kaldığı iddialarını yalanladı
28 Mayıs 2019 Salı 15:58 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 15:58

Ankara Emniyeti gözaltına alınan kişilerin kötü muameleye maruz kaldığı iddialarını yalanladı

Ankara Emniyeti gözaltına alınan kişilerin kötü muameleye maruz kaldığı iddialarını yalanladı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden, Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınavında yapılan usulsüzlüklerle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kişilerin kötü muameleye maruz kaldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınavında yapılan usulsüzlüklerle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kişilerin kötü muameleye maruz kaldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden 2010-2011-2012 ve 2013 yılları Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınavında yapılan usulsüzlüklerle ilgili gözaltına alınan kişilerin kötü muamele gördüğüne dair paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin ilgili bütün iş ve işlemlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmekte olduğu ve kişilerin avukatları ile görüştürüldüğü, 24 saatte bir adli sağlık raporlarının alındığı ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca haber içeriklerinde ve sosyal medya hesaplarından bu tür haberleri sunan kişilerin yapılan operasyonlardan rahatsız olduğu ve terör örgütleri içerisindeki çözülmelerin önüne geçmek için bu tür faaliyetler gösterdiği bilgisine yer verildi.

(AA)

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