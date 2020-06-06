Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Barış Çakan açıklaması
06 Haziran 2020 Cumartesi 19:02 | Son Güncelleme:

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Barış Çakan açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Barış Çakan açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Ankara Emniyet Müdürlüğü: Barış Çakan isimli vatandaşımızın yaşamını yitirdiği üzücü hadise ile ilgili olarak; bazı sosyal medya hesaplarından soruşturmaya müdahale edildiği yönünde asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Yaşanan elim olayı istismar ederek bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 şahıs hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak yasal işlem başlatılmıştır.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Barış Çakan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Emniyetten yapılan açıklamada, 31 Mayıs'ta Etimesgut ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Çakan'ın yaşamını yitirdiği üzücü hadise ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından "soruşturmaya müdahale edildiği" yönünde asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Yaşanan acı olayı istismar ederek, bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 kişi hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak, yasal işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu tür asılsız ve gerçek dışı paylaşım yapan kişi veya kişilerin tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesine yer verildi. 

ABD polisinin göstericilere müdahalesi nasıl? Yaşanan son gelişmeleri Yavuz Atalay anlattı

Süleyman Soylu:"Biz bu harcı terörün üzerine döküyoruz"

Ankuzu Baba Dağı muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Barış Çakan açıklaması
ABD'deki protestolarda şaşırtan görüntü! Askerlerde katıldı
İfadesi şaşkınlığa sebep oldu... Tekerin altına giren adamı hissetmedi!
Youtube fenomenlerine hapis şoku: İşte istenen ceza
Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür
Libya ordusunun zaferi kentte coşkuyla karşılandı

Libya ordusunun zaferi kentte coşkuyla karşılandı

Bu kadarına da pes! Denizden çıkanlar şoke etti

Bu kadarına da pes! Denizden çıkanlar şoke etti

Dudak uçuğunun hemen geçmesini istiyorsanız...

Dudak uçuğunun hemen geçmesini istiyorsanız...

Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu