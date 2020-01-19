Ankara Devlet Mezarlığı nerede? Ankara Devlet Mezarlığı'na kimler defnedilir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Rahşan Ecevit, Başkan Erdoğan’ın özel izniyle Devlet Mezarlığı’nda Bülent Ecevit’in yanına defnedilecek. Haberi gören vatandaşlar Ankara Devlet Mezarlığı hakkında merak ettiği detayları araştırmaya başladı. Ankara Devlet Mezarlığı, 1988 yılında açıldı. Devlet Mezarlığının mimari projesini Y.Müh.Mimar Özgür ECEVİT, peyzaj projesini Y.Peyzaj Mimarı Ekrem GÜRENLİ çizmiştir.

ANKARA DEVLET MEZARLIĞI NEREDE?

Devlet Mezarlığı; Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisinde, Ankara’ya hâkim bir tepe üzerinde yer almaktadır. Alanı yaklaşık olarak 536.124 metrekaredir.

ADRES: MSB Devlet Mezarlığı Müdürlüğü Gazi Mah. Silahtar Cad. Yenimahalle - ANKARA

ANKARA DEVLET MEZARLIĞI'NA KİMLER DEFNEDİLİR?

Devlet Mezarlığına Cumhurbaşkanları, İstiklâl Savaşı Komutanları, TBMM Başkanları ve Başbakanlar defnedilmektedir. Şimdiye kadar Devlet Mezarlığı’na defnedilen bazı isimler ise şöyle;

4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel

5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren

12. TBMM Başkanı Sabit Osman Avcı

13. TBMM Başkanı Kemal Güven

18. TBMM Başkanı İsmet Sezgin

16. Başbakan Bülent Ecevit

ANKARA DEVLET MEZARLIĞI DEFNEDİLENLER

ANKARA DEVLET MEZARLIĞI HAKKINDA

Mezarlar bölümünde yer alan 121 mezarın, 60 adedi Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları ve Başbakanlara, 61 adedi ise İstiklâl Savaşı Komutanlarına aittir. Resmi törenlerin yapıldığı Simge mezarlıkta yatanları bir çatı altında toplayan "Otağ Çadırı" formunda yapılmış, sekizgen plânlı bir yapıdır.

Simgenin altında yer alan Anısal Duvar mezarlıkta yatanların adlarından oluşmuş ve bitmemiş bir duvar görüntüsündedir. Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları ve Başbakanlar için yeni bir taş konularak örülmesine devam edilecektir. Bu da Cumhuriyetimizin sürekliliğinin ve gelişiminin ifadesidir.

ANKARA DEVLET MEZARLIĞI ZİYARETE AÇIK MI?

Devlet Mezarlığı gündüz saatlerinde, hafta sonu, resmi ve dini tatiller dâhil haftanın her günü, halkın ziyaretine açıktır.