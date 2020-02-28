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  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şehitlerimizle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şehitlerimizle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şehitlerimizle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şehitlerimizle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma başlattı.

Dün İdlib'de meydana gelen saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Saldırıyla ilgili sosyal medyada gerçek olmayan bir çok resim ve video paylaşıldı. Provokatif paylaşımların ardından Ankara cumhuriyet başsavcılığı harekete geçti.

Ankara cumhuriyet başsavcılığı , şehitlerimize yönelik paylaşım yapanlarla ilgili, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma başlattı.


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