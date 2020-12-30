30 Aralık 2020 Çarşamba 19:29 | Son Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından "Kobani olayları" soruşturması iddianamesi
AA
Son Dakika Haberleri.. Kobani iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.
Kobani iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.
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