Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama

23 Eylül 2020 Çarşamba 15:23 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:27

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında açıklamada bulundu. Başsavcılık, "Bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır. dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi.