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23 Eylül 2020 Çarşamba 15:23 | Son Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında açıklamada bulundu. Başsavcılık, "Bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır. dedi.

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın asayiş şube müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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