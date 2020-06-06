Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Aleyna Çakır' açıklaması
06 Haziran 2020 Cumartesi 23:35 | Son Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Aleyna Çakır' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 'Aleyna Çakır' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır takma ismini kullanan S.E'nin, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntülerin ölümüyle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Aleyna Çakır takma ismini kullanan S.E. hakkında yapılan paylaşımlara değinilerek, şunlar belirtildi:

"Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E’nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında İddianame düzenlenmek suretiyle kamu davası açılmıştır."

S.E'nin ölümü hakkındaki soruşturmanın devam ettiği vurgulanan açıklamada, kadına yönelik şiddet eylemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özenle soruşturulduğu, soruşturmanın gizliliğine dikkat edilerek toplanan tüm delillerin incelendiği aktarıldı. 

(AA)

ABD'de tansiyon yüksek... Binlerce ulusal muhafız sokağa indi!
İletişim Başkanı Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördük
Rusya'dan Libya hamlesi... Kahire Bildirgesi'ni destekleyecekler!
Instagram paylaşımlarına kısıtlama geliyor!
Bakan Kurum'dan'Riva Deresi' açıklaması
Floyd protestoları Kanada'ya sıçradı!

Floyd protestoları Kanada'ya sıçradı!

Erol Özmandıracı sessizliğini bozdu: Beni çocuğumla tehdit

Erol Özmandıracı sessizliğini bozdu: Beni çocuğumla tehdit ediyor!

Yıllardır yanlış biliniyor! O hatalar diyette kilo aldırıy

Yıllardır yanlış biliniyor! O hatalar diyette kilo aldırıyor

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı