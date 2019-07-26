Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6499
  • 6,2853
  • 256.83
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ından 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ından 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ından 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara’da, silah ticareti ve nitelikli yağma yapan örgüte düzenlenen operasyonla 65 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılırken, 48 kişi yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca suç işlemek için örgüt kurma ve bu örgüt faaliyeti kapsamında silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde toplam 65 şüpheli hakkında 26 Temmuz 2019 tarihinde gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonla silahlar ve mühimmatlar ele geçirildi.

Yapılan operasyon ile 48 kişi yakalanırken yakalanan şüphelilere ait 9 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 800 adet fişek, 2 adet namlu, 9 adet şarjör, fişek ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah tamirinde kullanılan CNC tezgahı ele geçirildi. Düzenlenen operasyon kapsamında, diğer zanlıların yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

235 gün sonra taburcu olan Mehmet Ali Erbil ilk kez dışarıda yemek yedi
Barış Arduç yüzünden 6 kez ev değiştirdi
Ünlü sanatçıdan 'ölmedim' açıklaması!
Özcan Deniz-Feyza Aktan ayrılığı reklam ayrılığı mı?
Tarkan'dan mutlu aile fotoğrafı

Mesut Özil´e bıçaklı saldırı girişimi! İlk görüntüler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

4 bin 500 yıllık keşif