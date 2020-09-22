22 Eylül 2020 Salı 19:10 | Son Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Sağlık çalışanlarına şiddet görüntülerine soruşturma
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısına ilişkin, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemlere ilişkin soruşturma başlattı.
AA'nın aktardığı habere göre, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntülerin ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatıldığı vurgulandı.
Açıklamanın devamında, "3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.