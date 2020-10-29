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  • Devlet erkanı Anıtkabir'de... Başkan Erdoğan: Ülkemizin önünü kesmeye yönelik saldırılar azmimizi güçlendirmekte
29 Ekim 2020 Perşembe 11:10 | Son Güncelleme:

Devlet erkanı Anıtkabir'de... Başkan Erdoğan: Ülkemizin önünü kesmeye yönelik saldırılar azmimizi güçlendirmekte

Devlet erkanı Anıtkabir'de... Başkan Erdoğan: Ülkemizin önünü kesmeye yönelik saldırılar azmimizi güçlendirmekte

Son Dakika Haberleri.. Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Erdoğan başkanlığında devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz." mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, burada önemli mesajlar verdi.

Anıtkabir'deki tören kapsamında Mozoleye çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu. Başkan Erdoğan ve heyet daha sonra ise Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Başkan Erdoğan Anıtkabir'de yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

"Kurtuluş savaşı şehitlerimizi yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

"Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta."

"Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz"

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