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  3. Angela Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Angela Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Angela Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu. Merkel Türkiye'ye veda ederken sosyal medya hesabından "Allahaısmarladık" notuyla bir de paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel, veda ederken sosyal medya hesabı Instagram'dan "Allahaısmarladık" notuyla paylaşım yaptı.

İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 1,5 saat süren görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınmıştı.

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştu.

İstanbul Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış törenine katılan Merkel'e, açılış töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir de  hediye takdim etmişti.


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