Anestezi teknikeri Ayşe Karaman cinayetinde sanık Dr. Özgür Tarhan'ın hapsi istendi

Ankara’da Ayşe Karaman’ın ölümüyle ilgili görülen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Dr. Özgür Tarhan’ın, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini istedi.



NE OLMUŞTU?



Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu.

Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan’ın, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan yargılanmasına devam edildi. 3'üncü duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Tarhan, Ayşe Karaman’ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

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