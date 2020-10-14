Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" mesajına AK Parti'den sert tepki: Kabul edilemez

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik söz konusu paylaşıma sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu sabah yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir.

Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM’de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez.

Türkiye’nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM Üyesi’nin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir.

"IŞIKLARI MİLLET AÇAR, MİLLET KAPATIR"



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya yaptığı açıklamada Yıldırım'a sert tepki gösterdi.

Bakan Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır."

AK PARTİ'DEN AYM ÜYESİ YILDIRIM'IN "IŞIKLAR YANIYOR" PAYLAŞIMINA TEPKİ



AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş, Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın sosyal medyadaki "Işıklar yanıyor." paylaşımına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Yıldırım'ın sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesinin fotoğrafını paylaşarak, "Işıklar yanıyor." ifadesini kullanmasına sosyal medyada tepki gösteren Turan, şunları kaydetti:

"Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık, kendinize gelin."

AK Parti Grup Başkanvekili Muş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren 'AYM'nin ışıkları yanıyor.' sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum ya da kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez."