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  3. Anavatanı Çin... 'Katil arı' Zonguldak'ta görüldü!
01 Haziran 2020 Pazartesi 12:47 | Son Güncelleme:

Anavatanı Çin... 'Katil arı' Zonguldak'ta görüldü!

Anavatanı Çin... 'Katil arı' Zonguldak'ta görüldü!

Türkiye'de çiftçiler tarafından 'katil arı' olarak adlandırılan gal arıları bu kez de Zonguldak'ta görüldü. Geçtiğimiz günlerde Düzce'de beliren arılar, bitkilerin çicek açmasına engel olarak kurutuyor.

Kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısına karşı çiftçiler bu kez de Zonguldak harekete geçti.

Türkiye'de ilk olarak 2014 yılında görülen ve ana vatanı Çin olan gal arıları, Yalova-Bursa'da görüldü. Geçtiğimiz günlerde ise Düzce'de görülen arılar, bu kez de Zonguldak'ta belirdi.

Kilimli ilçesindeki vatandaşlar, kestane araçlarını çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden arılar için endişeli durumda.

Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor.

Ormanda ki kestane ağaçlarında tespit edilen kurumalar nedeniyle bu yıl yeterli verim alamayacaklarını düşünen üreticiler, yetkililerden destek istedi. 

(DHA)


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