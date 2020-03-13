Anaokulu ve kreşler tatil mi? 16 Mart kreşler tatil mi? İşte Bakanlık açıklamaları

Anaokulu ve kreşler tatil mi? 16 Mart kreşler tatil mi? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Türkiye'de coronavirüs önlemleri alınmaya devam ediyor. Alınan önlemler dahilinde okullar ve üniversiteler tatil edildi. Okullarda ara tatil öne çekilerek toplamda 2 hafta tatil ilan edilirken, üniversitelere 3 hafta tatil yapıldı. Anaokulu veya kreşlerde de tatilin geçerli olup olmaması merak konusu oldu.

ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?

Anaokulu ve kreşler de corona virüs önlemleri kapsamında tatil edildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tatil haberini twitter hesabı üzerinden verdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk "Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." dedi.