Anahtar alıp dilek dilemek için kilise önünde metrelerce kuyruğa girdiler

Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında 'Ayın Biri Kilisesi' olarak bilinen kilise Şubat ayının ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde kilisenin önüne gelen ziyaretçiler, uzun kuyruklar oluşturdu. Rivayete göre, her ayın birinde edilen duaların kabul olduğu kiliseye gelenler sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Uzun bekleyişin ardından içeriye girenler, anahtar alıp dileklerini diledi. Dileklerini dileyenler yaktıkları mumların ardından kiliseden ayrıldı.

"İNŞALLAH 45 DAKİKA SONRA İÇERİYE ULAŞACAĞIZ"

Kiliseye ilk defa gelen Oya Bozdağan, "Bir anahtar almak üzere dileklerimiz var. Bir dilekte bulunup anahtarımızı alacağız. Kilisenin içi çok güzelmiş kiliseyi görmeye geliyoruz. Ayın birinde bir tek bu ritüel olduğu için de ayın birinde geliyoruz grup arkadaşlarımızla. Biz 20 dakikadır sıra bekliyoruz İnşallah 45 dakika sonra içeriye ulaşacağız." dedi.

"İLK DEFA BU KADAR YOĞUN KUYRUĞA GİRDİM"

Her ayın biri gelmeye çalıştığını söyleyen Barkın Kızılkaplan ise, "İlk defa değil benim 8-9 oldu. Sene içerisinde ayın birlerinde böyle ziyaret ediyorum ama ilk defa bu kadar yoğun kuyruğa girdim. İçeride çok sayıda ikonalar var ancak öncesinde ritüel olarak bir anahtar alıyorsunuz. İkonalar var. Oradaki anahtar da bir kısmet açmadır. Kısmet açma ritüeli yapılıyor. Diğer taraftan altın ayazma var. İstanbul suyudur şifalı sudur zaten ayazma demek. Suyun tadına bakıp havasını alıyoruz. Güzel bir İstanbul ritüeli diyelim. Aybaşlarında bunu yapıyorum." diye konuştu.

Kilisenin tarihinden bahseden Kızılkaplan,"İstanbul'un fethinden önce var olan bir kilise ama zamanında yıkılıyor. 1750 yılında bir Rum aile alıyor. Rum ailedeki Mary adındaki kız rüyasında Meryem Ana'yı görüyor. Ailesine altta bir ayazma olduğunu söylüyor ve aile baktığı zaman gerçekten de ayazma çıkıyor. Burayı bir kiliseye çeviriyorlar." diye konuştu.

(DHA)