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  3. Anadolu İmam Hatip Liseleri'nden PISA 2018'de gururlandıran başarı

Anadolu İmam Hatip Liseleri'nden PISA 2018'de gururlandıran başarı

Anadolu İmam Hatip Liseleri'nden PISA 2018'de gururlandıran başarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından PISA 2018 Türkiye Ön Raporu dün açıklandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada Anadolu İmam Hatip Liseleri'nin başarısındaki artış dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün açıklanan PISA 2018 sonuçlarına göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke Türkiye oldu.

Sonuçlara göre; Anadolu İmam Hatip Liseleri de PISA 2018'de büyük bir başarıya imza attı. Okuma Becerileri, Matematik ve Fen alanlarında puan ve sıralamasını yükselten Anadolu İmam Hatip Liseleri dikkat çekti.

Hazırlanan ön rapora göre Anadolu İmam Hatip Liseleri; okuma becerileri alanında, 2015'te 428 puan; 2018'de 466 puan elde ederek 50. sıradan 40. sıraya, matematik alanında, 2015'te 420 puan; 2018'de 454 puan elde ederek 50. sıradan 42. sıraya, fen alanında da 2015'te 425, 2018'de 468 puan elde ederek 54. sıradan 39. sıraya yükseldi.

PISA 2018 döngüsünde Anadolu İmam Hatip Liseleri açısından yakalanan bu başarı ivmesi, MEB 2023 Eğitim Vizyonu, Akademik Destek Programı, Kalite Takip Sistemi (KTS), Hedef 2020 Üniversiteye Hazırlık ve Bilimsel Gelişim Projesi, Akademik Koçluk ve Akademik Danışma Kurulu faaliyetleri gibi eğitimde nitelik artışına yönelik yürütülen eğitim politikaları sayesinde katlanarak devam edecektir.


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