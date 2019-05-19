Anadolu Efes CSKA Moskova maçı saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? günün cevabı en çok merak edilen sorularından oldu. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde Fernando Buesa Arena'da düzenlenen Dörtlü Final'in ilk maçında dün Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek finale çıkan lacivert-beyazlı temsilcimiz, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti. Tarihinde 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, bu iki organizasyonda da finali görememiş ve üçüncü olmuştu. Avrupa Ligi'nde ilk kez final oynayacak Anadolu Efes, kupayı alması durumunda bu başarıyı yakalayan ikinci Türk takımı olacak. Türkiye'de, 2017 yılında Fenerbahçe bu kupayı elde etmişti.

ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenen organizasyonun final maçında, Fenerbahçe Beko'yu eleyen Anadolu Efes'le İspanyol temsilcisi son şampiyon Real Madrid'i saf dışı bırakan CSKA Moskova, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasını almak için mücadele edecek. Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

ANADOLU EFES'TE HEDEF 23 YIL SONRA İKİNCİ KUPA





Lacivert-beyazlılar, kulüp tarihinde ikinci Avrupa kupasını 23 yıl sonra müzesine götürmek istiyor. Avrupa Ligi'nin gediklisi olan Anadolu Efes, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarı yakalamıştı. Anadolu Efes, 23 yıl sonra bu sefer Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için parkeye çıkacak.

ERGİN ATAMAN KOLEKSİYONUNU ANADOLU EFES İLE TAMAMLAMAYA ÇALIŞACAK



Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamak istiyor. Daha önce Avrupa'da yarıştığı FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Ataman'ın tek eksiği THY Avrupa Ligi Kupası. Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti. Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.



ANADOLU EFES AVRUPA'DA 10.KUPA İÇİN PARKEDE



Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi. ULEB Avrupa Kupası'nı ise Galatasaray Odeabank 2015-2016, Darüşşafaka ise 2017-2018'de Türkiye'ye getirdi. Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye kazandırdı.









ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA'YI 6 YILDIR YENEMİYOR!



Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 6 yıldır mağlup edemiyor. Rus rakibi karşısında son galibiyetini 22 Şubat 2013'te alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 8 maçı da kaybetti. Avrupa Ligi tarihinde 20 kez karşılaşan iki takım arasındaki rekabette galibiyet sayılarında CSKA Moskova'nın 17-3 üstünlüğü bulunuyor. CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis'in, Ergin Ataman'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Itoudis, Banvit ve CSKA Moskova'nın başında, Galatasaray ve Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman'a karşı çıktığı 11 maçın 8'ini kazandı. İkilinin çalıştırdığı ekiplerin THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta da Itoudis, Ataman'a galibiyet şansı vermedi.



ERGİN ATAMAN'DAN CSKA MOSKOVA YORUMU





Basketbol THY Avrupa Ligi'nde finalde CSKA Moskova ile karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Şu anda tek düşündüğüm yarın şampiyon olmak." dedi. Anadolu Efes'in yarınki final maçı öncesinde son antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, "CSKA Moskova yıllardır burada olan, son 15 yılın 14'ünde Dörtlü Final'e kalan bir takım. Yıldızlardan kurulu bir takım ve ne olursa olsun şampiyon olmak için çok büyük bir mücadele verecekler." diye konuştu. "Ne onların Real Madrid ne de bizim Fenerbahçe Beko galibiyetimiz final maçı için bir ölçü olmaz." diyen Ataman, "Aldığımız galibiyet bize sadece öz güven verdi. Finalde bambaşka bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.Rakip CSKA Moskova'yı bu akşam çok detaylıca inceleyeceğini söyleyen Ataman, "Belki yarın sabah taktiksel bir sürpriz hazırlarız." diye ekledi. Ataman ayrıca Dörtlü Final'in basına tanıtımında yaptığı konuşmada, "Kupayı Ibiza'da kutlarız" şeklindeki şakasının ciddiye alındığını ve takımdaki oyuncuların bu sözü çok severek, "Hoca bizi gerçekten Ibiza'ya mı götürecek?" diye sorduklarını anlattı. Ataman, "Söz ağızdan bir kez çıkar. Sözüm söz. Eğer kupayı alırsak, Türkiye'ye dönerken 2-3 saat Ibiza'da durup, kutlama yapıp döneceğiz." ifadelerini kullandı.



CSKA MOSKOVA'NIN İTALYA OYUNCUSU HACKETT: BİZİ BİR SAVAŞ BEKLİYOR



Diğer yandan CSKA Moskova'nın İtalyan oyuncusu Daniel Hackett, final maçı için şu değerlendirmeleri yaptı: "Bizi bir savaş bekliyor. Uzun bir sezondan, yoldan sonra finale kalan iki takım var. Yarın sahaya Efes'e karşı kazanmak için çıkacağız.""Avrupa Ligi'ni, basketbolu ve oyuncuları tanıyanlar için Anadolu Efes'in finalde olması sürpriz olmadı." diyen Hackett, "Efes, çok yetenekli oyunculardan oluşan bir takım. Çok iyi kurulmuş, derin bir takım. Burada olmaları beni şaşırtmıyor. Büyük bir sezon geçirdiler ve burada olmaya layıklar." şeklinde konuştu.



CSKA MOSKOVA BAŞANTERNÖRÜ: ANADOLU EFES MÜKEMMEL BİR TAKIM





THY Avrupa Ligi finalinde Anadolu Efes'in rakibi olan CSKA Moskova'nın Başantrenörü Dimitris Itoudis, "Finalde diğer büyük bir takım Anadolu Efes'e karşı oynayacağız." dedi.



Dörtlü Final'in yarı finalinde Real Madrid'i eleyerek finale kalmalarının ardından gazetecilere konuşan Itoudis, Anadolu Efes'in "mükemmel bir sezon geçirdiğini ve büyük bir antrenörü olduğunu" söyledi. Real Madrid'e karşı aldıkları galibiyeti değerlendiren Yunan teknik adam, "İnanılmaz bir geri dönüş yaptık. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Hepsi yürekten oynadı." ifadelerini kullandı.

