Anadolu Ajansı kuruluş yıldönümü 100. Yılında anılıyor! Anadolu Ajansı nerede, ne zaman kuruldu?

Anadolu Ajansı kuruluş yıldönümü 6 Nisan’da 100. Yılını dolduruyor. Vatandaşlar Anadolu Ajansı ne zaman kuruldu sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Anadolu Ajansı, bugün ilkeli ve güvenilir haberciliği, yeni medya ve teknoloji imkanlarıyla buluşturarak güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. Hiç kuşkusuz, Milli Ajansımız sadece ülkemiz için değil tüm dünya için güvenilir bir haber kaynağı olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı ile ilgili detaylar haberimizde…

ANADOLU AJANSI NE ZAMAN KURULDU?

Anadolu Ajansı, 100. yılını yayınladığı video ile kutladı

Anadolu Ajansı'nın tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile neredeyse birdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurdu; Milli Mücadele'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına, Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etti.

İstanbul'un 16 Mart 1920'de resmen işgali ve Meclis-i Mebusan'ın kapanması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da toplanacak Meclis için seçim yapılmasını illere bildirdi. Artık İstanbul'da kalınamayacağını gören bazı aydınlar da bir süredir Milli Mücadele'ye katılmanın yollarını aramaktaydı. Bu gelişme, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunu da sağlayacaktı.

Ankara'ya doğru yola çıkan iki ayrı kafilede yer alan gazeteci Yunus Nadi (Abalıoğlu) ile gazeteci yazar Halide Edip (Adıvar), 31 Mart'ta Geyve'de buluştu. Tren istasyonundaki mola sırasında Ankara'ya gider gitmez ilk iş olarak bir “ajans teşkilatı" kurulmasının gerekliliğini görüştüler. Ajansın adını konuşurlarken; "Türk," "Ankara," "Anadolu" seçenekleri arasından ise "Anadolu Ajansı" isminde karar kılındı.

SİYASİLERDEN KUTLAMA MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kuruluş yıldönümü ile ilgili şunları kaydetti;

"Anadolu Ajansı, imkanlar ölçüsünde görevini en iyi şekilde yerine getirmiştir. 100 yıl önce, bugünü bile aşan bir vizyonla kurulan Anadolu Ajansı, kuruluş gerekçesine ve hedeflerine uygun bir anlayışla yayın hayatına devam etmelidir. İlk günkü gibi, Anadolu'nun sesi olmayı, Türk'ün sesini dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı sürdürmelidir.

100'üncü yaşınızı kutluyor, 1920'de başlayan mukaddes görevinizin, aynı duyarlılık ve ilkelerle devamını diliyorum."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Bir asırlık geçmişi ile köklü ve seçkin bir kuruluşumuz olan Anadolu Ajansının, önümüzdeki dönemlerde, güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışını koruyarak, kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, fedakarca çalışan her bir mensubuna başarılar diliyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu “Milli mücadele döneminde Anadolu'muzun sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar başarıyla ulaştıran Anadolu Ajansı’nın 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ise Anadolu Ajansı kuruluş yıldönümü ile ilgili şunları söyledi;

"Anadolu Ajansı, bugün ilkeli ve güvenilir haberciliği, yeni medya ve teknoloji imkanlarıyla buluşturarak güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. Hiç kuşkusuz, Milli Ajansımız sadece ülkemiz için değil tüm dünya için güvenilir bir haber kaynağı olmayı sürdürecektir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı'nın 100. yılını kutladı