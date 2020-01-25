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Amor, Türkiye-AB işbirliğine vurgu yaptı

Amor, Türkiye-AB işbirliğine vurgu yaptı

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye ziyaretiyle ilgili şu açıklamayı yaptı.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Türkiye-AB ilişkileri açısından çıktığımız bu yolda en iyi durumda olduğumuzu söyleyemeyiz ancak ikili ilişkiler çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yaparak iş birliğimizi sürdürmeliyiz. Dürüst olmamız gerekiyor, iki taraf için de bir güven eksikliği söz konusu. İlişkilerimiz, tepeden bakmayan, patronluk taslamayan saygıya dayalı bir ilişki olmalı. Türkiye’de bir darbe girişimi yaşandı ancak Türkiye bunun üstesinden geldi.” 


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