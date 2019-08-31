Amerikan donanmasına ait! İzmir'de bulundu

Edinilen bilgiye göre, Karaburun’da bir vatandaş dün gece saatlerinde üzerinde İngilizce yazılar olan boru biçiminde bir cisim buldu. Roketatar olabileceği şüphesi ile Karaburun İlçe Jandarma ekiplerine haber veren vatandaşın gösterdiği cismi inceleyen ekipler, bunun tatbikatlarda kullanılan, yer belirleme ve alan aydınlatmaya yarayan askeri gereç olduğunu belirledi.

Üzerinde US NAVY (Birleşik Devletler Donanması) yazan askeri mühimmat hakkında araştırmanın devam ettiği bildirildi.



İHA