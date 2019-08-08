Amcasının oğlunu öldürüp kayıplara karışan zanlıdan jandarmaya akılalmaz telefon

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasından evine gitmek için traktörü ile seyir halinde olan Ertuğrul Kazak'ın önü, aralarında daha önceden husumet bulunan amcasının oğlu İsmail Kazak tarafından araçla kesildi.

Aracından inen İsmail Kazak, yanında bulunan av tüfeği ile traktör üzerinde Ertuğrul Kazak'a doğru ateş açtı. Ertuğrul Kazak, vücuduna isabet eden saçmalarla traktörden düşerken, araç yol kenarına devrildi.

Şüpheli İsmail Kazak, olay yerinden otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertuğrul Kazak'ın göğsüne isabet eden saçmayla hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi İsmail Kazak'ı yakalamak için çalıma başlattı.

'YAKINDA TESLİM OLACAĞIM, MERAK ETMEYİN'

Hayatını kaybeden Ertuğrul Kazak'ın cenazesi, İnegöl Çayyaka Camii'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Kazak, köy mezarlığına defnedildi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin özel ekip kurarak peşine düştüğü katil zanlısı İsmail Kazak'ın bu sabah saatlerinde jandarmayı arayarak, 'Dün akşamki cinayeti ben işledim. Yakında teslim olacağım, merak etmeyin" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)