Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8174
  • 6,3815
  • 283.868
  • 98386.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Amcasının kaza geçirdiğini öğrendi... Evden bu halde çıkarıldı

Amcasının kaza geçirdiğini öğrendi... Evden bu halde çıkarıldı

Amcasının kaza geçirdiğini öğrendi... Evden bu halde çıkarıldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, amcasının Kars’ta trafik kazası geçirdiğini öğrendikten sonra bunalıma girerek, karnına sapladığı bıçakla kendini yaraladı.

Olay, öğlen saatlerinde Derince Çınarlı Mahallesi Turanlı Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut G. (20) adlı genç, amcasının Kars’ta trafik kazası geçirdiğini öğrenince Turanlı Sokak’ta bulunan yengesinin evine gitti. Amcasının durumu hakkında yengesinden bilgi alan Mesut G. bir anda sinir krizi geçirerek mutfakta bulunan bıçağı alıp kendi karnına sapladı. Bıçak ile kendini yaralayan Mesut G.’nin kanlar içinde yerde kaldığını gören yengesi, balkona çıkarak yardım istedi.

Çınarlı Mahallesi Sağlık Ocağında bulunan doktorların ilk olarak yardımına koştuğu Mesut G., daha sonra olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yağmur Tanrısevsin'den evlilik açıklaması
'Yan yana mezar almayı düşünüyoruz'
Itır Esen ilk kez anlattı: Bir yılım yatakta geçti
Murat Dalkılıç aşka geldi
Chloe Loughnan pişman oldu
<p>İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı sorumlusu Doç. Dr

700 Yıllık Cami Kalıntısı ve Sokak Bulundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Transferde son dakika haberleri

Ünlü rapçilerin sahne ücretleri belli oldu