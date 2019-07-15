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  3. Kars'ta ambulans ile hafit ticari araç çarpıştı

Kars'ta ambulans ile hafit ticari araç çarpıştı

Kars'ta ambulans ile hafit ticari araç çarpıştı

Kars'ta ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

Artvin'den Kars'a hasta getiren Erkan D. idaresindeki 08 AG 377 plakalı ambulans, Kars-Digor Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şubesi kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 36 AR 069 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilerek yan yattı.

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada yaralanan ambulans sürücüsü Erkan D. ile sağlık personelleri Tuğba B, ve Nergis Y, sağlık ekiplerince olay yerine gelen ambulanslar ile Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan ambulansta yara almadan olayı atlatan hasta ise anjiyo yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

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