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  3. Ambarlı Gümrüğü'nde operasyon! Çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi

Ambarlı Gümrüğü'nde operasyon! Çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi

Ambarlı Gümrüğü'nde operasyon! Çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Gümrüğü içerisinde maske operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 1 konteyner içerisinde çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Gümrüğü içerisinde maske operasyonu gerçekleştirdi. 

İHA'nın aktardığı habere göre, yapılan operasyonda 1 konteyner içerisinde çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi. Polis ekipleri geçirilen maske, eldiven ve tulumun sayım işlemlerini sürdürüyor.


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