Ambarlı Gümrüğü'nde operasyon! Çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Gümrüğü içerisinde maske operasyonu gerçekleştirdi.

İHA'nın aktardığı habere göre, yapılan operasyonda 1 konteyner içerisinde çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi. Polis ekipleri geçirilen maske, eldiven ve tulumun sayım işlemlerini sürdürüyor.