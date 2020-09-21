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21 Eylül 2020 Pazartesi 11:35 | Son Güncelleme:

Amanoslar'da gri listedeki 3 terörist öldürüldü!

Amanoslar'da gri listedeki 3 terörist öldürüldü!

Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi. 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle GRİ kategoride yer aldığı tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.

<p>Yaklaşık 160 milyon liraya mal olan stadyum, 15 bin kişilik kapasiteye sahip. Tribün koltukları,

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