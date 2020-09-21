21 Eylül 2020 Pazartesi 11:35 | Son Güncelleme:
Amanoslar'da gri listedeki 3 terörist öldürüldü!
Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi. 3 teröristin, terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle GRİ kategoride yer aldığı tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.