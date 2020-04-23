Altun'un evini dikizlerken yakalandı! CHP'li başkandan foto taciz

HİLAL YILDIRIM



İstanbul Kuzguncuk’ta önceki gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un evinin önüne siyah bir otomobil geldi. Araçtan inip telefonla evin fotoğrafını çeken Suat Özçağdaş, koruma polisleri müdahale edince CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu söyledi. ‘Bekle’ ihtarına rağmen kaçtı. Özçağdaş hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’den soruşturma açıldı. Altun’un avukatı Sezgin Tunç, aynı akşam ifade veren Özçağdaş’ın sözlerini AKŞAM’a anlattı: “Evi fotoğraflayıp başkalarıyla paylaştığını kabul etti. Alana ‘İnşaat var mı?’ diye gittiğini söyledi. ‘Kaçak inşaat görmedim’ dedi. Yanındaki parti görevlileri Ali Selçuk Kaya ve Mehmet Sarıyar da Altun’un evine neden gittiklerini bilmediklerini öne sürdü.”

TELEFONU İNCELENİYOR



Özçağdaş’ın söz konusu fotoğrafları kimlerle paylaştığının tespiti için telefonuna el konuldu. CHP’li yöneticiler daha önce de Altun’un Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladığı Kuzguncuk’taki araziye kaçak yapı inşa ettiğini öne sürmüş, ancak kira sözleşmesine aykırı bir yapılaşma olmadığı ortaya çıkmıştı.

TALİMATI VERENE DE SUÇ DUYURUSU



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özçağdaş’a sahip çıkarak, “Partisinin talimatıyla arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir” dedi. Avukat Tunç, Kaftancıoğlu hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

MAHREMDİR, NE ELDE EDİLİR!



Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun: “Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm.”

HUZURUMUZU KAÇIRDINIZ



Altun’un sanatçı komşusu Şükriye Tutkun, CHP’ye tepkili: “Kiliseyle caminin bile yanyana hizmet verdiği semtimizde, sadece Altun Ailesi’nin değil hepimizin huzurunu kaçırdığınız. Bizleri ikiye bölmeyi de başardınız.”

HEDEF GÖSTERİYORLAR



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Aile mahremiyetini hiçe sayan, bir devlet görevlisini açıkça hedef gösteren bu pervasız girişim suçtur, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır.”

AHLAKSIZ BİR EYLEM



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Bu ahlaksız bir eylemdir. Bir insanın ailesiyle yaşadığı evi taciz etmek, polise direnip kaçmak hiçbir siyasi partinin taşımaması gereken bir lekedir.”