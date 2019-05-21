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Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi'nin dünyayı dolaşmaya devam ettiğini belirtti.

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de büyük ilgi gören Ara Güler Sergisi'nin 23 Mayıs'ta Paris Polka Galeri'de açılacağını anımsatan Altun, serginin sonraki duraklarının Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu olacağını duyurdu.

Altun'un paylaşımında sergiyle ilgili video da yer aldı.

AA

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