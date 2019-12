Altın madalya kazanan Yasemin Can kimdir? Yasemin Can kaç yaşında, nereli?

Altın madalya kazanan Yasemin Can kimdir? arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, büyüklerde üst üste 4'üncü kez altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. Yasemin Can ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Yasemin Can ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor..

YASEMİN CAN KİMDİR?

Aslen Kenyalı olan ve Kenya’da doğup büyüyen Yasemin Can genç yaşlarda Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ülkemize kazandırıldı. 1996 doğumlu genç atlet Hollanda’da düzenlenen 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde Türkiye adına bir altın madalya kazandı.

Yasemin Can, Türk pasaportu almadan önce Vivian Jemutai adını kullanıyordu. Enkaspor’un altyapısında yetişen Kenya asıllı Yasemin Can, daha önce de Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda da başarı elde etti. 10 bin metrede ilk kez Türkiye adına altın madalya kazanan Yasemin Can daha önce de 5 bin metre Türkiye rekorunu kırdı.

Yasemin Can aslen Kenyalı, Türk pasaportuna sahip ve ülkemizi 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda temsil etti ve 10 bin metrede Türkiye’ye altın madalya kazandırdı. 1996 doğumlu uzun mesafe koşucusu olan Yasemin Can’ın ilk adı Vivian Jemutai’dir. İstanbul Enkaspor’da atlet olarak yarışan profesyonel sporcumuz 10 bin metrede Avrupa’da ilk kez altın madalya kazanmamızı sağladı.



Yasemin Can, elde ettiği başarılarla gelecek adına hem Türkiye hem de Dünya’da ilgiyle izlenen sporcular arasına katılmak üzere. Rio Olimpiyatları için 5 bin metre kotasını garantileyen Yasemin Can, 10 bin metreden de kota almayı başardı.Türkiye’de düzenlenen turnuvalarda elde ettiği sonuçlarla rekorlar kıran Yasemin Can’ın Rio Olimpiyatları’nda ülkemiz tarafından ilgiyle izlenecek sporcular arasına girmeyi başardı. Yasemin Can, Meryem Erdoğan’a ait 2010 rekorunu da Mersin’de egale etmişti.

Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, büyüklerde üst üste 4'üncü kez altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak adını tarihe yazdırdı..