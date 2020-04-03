Alparslan Türkeş kimdir? Başbuğ Alparslan Türkeş ölüm tarihi ve sözleri! İşte hayatı…

Başbuğ Alparslan Türkeş sevenleri ve siyaset camiası tarafından anılmaya başladı. Bu yıl 23. Ölüm yıldönümü olan Türkeş, Başbakan yardımcılığı dahil devletin önemli kademelerindeki pek çok görevde bulunmuştu. Aynı zamanda Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşların hayata geçirilmesinde de öncü isimdir. Alparslan Türkeş hayatı ile ilgili detaylar haberimizde…

ALPARSLAN TÜRKEŞ KİMDİR?

Alparslan Türkeş 25 Kasım 1917'de, Koyunoğlu soyuna mensup Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ve eşi Fatma Zehra Hanımın oğulları “Ali Arslan” olarak Lefkoşa'da doğdu. İlkokul ve rüştiye yıllarında Hüsnü Bey, Selahattin Bey, Mehmet Asim Bey, Ragıp Tüzün Bey, Turgut Bey, Osman Zeki Bey ve Faiz Kaymak gibi Türklük ve Türkçülük şuuruyla bilenmiş hocalardan feyz alan Türkeş'in adı Osman Zeki Bey tarafından “Sultan Alparslan'a denk bir yiğit Türk ol” diyerek, “Alparslan” olarak değiştirildi. Ailesiyle 1933 yılında İstanbul'a yerleşen Türkeş, Kuleli Askeri Lisesi'ne kayıt oldu. 1936'da Kuleli Askeri Lisesi'ni pekiyi derece ile asteğmen olarak bitiren Türkeş'in, Ankara ve Harp Akademisi yılları başladı. Türkeş, 1938'de genç bir teğmen olarak Harbiye'den mezun oldu.

Türkeş, 1944 yılında “Muzaffer Şükriye” ile evlendi. Bu evlilikten Ayzit, Umay, Selcen, Sevenbige (Çağrı) ve Yıldırım Tuğrul adlı çocukları olan Türkeş, 1974'te eşini kaybetti. Daha sonra, Seval Hanım ile ikinci evliliğini yapan Türkeş'in, Ayyüce ve Ahmet Kutalmış adlı iki çocuğu daha oldu.

Türkeş, 1965'de Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine (CKMP) katıldı ve partinin Büyük Kurultay'ında Genel Başkanlığa seçildi. Türkeş, aynı yıl yapılan genel seçimlerde de Ankara milletvekili oldu. 1969 CKMP'nin adı Milliyetçi Hareket Partisi, amblemi de üç hilal olarak değiştirilirken, Türkeş o yıl yapılan genel seçimlerde ise Adana milletvekili olarak seçildi.

CKMP GENEL BAŞKANI ALPARSLAN TÜRKEŞ

Türkeş, ilki 31 Mart 1975 -13 Haziran 1977 yılları, ikincisi de 1 Ağustos – 31 Aralık 1977 tarihleri arasında Süleyman Demirel başkanlığında kurulan koalisyon hükümetlerinde MHP Genel Başkanı olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı yaptı. Türkiye'de 1968 yılından itibaren Marksist ve komünist gençlik hareketlerinin üniversitelerde yer almaya başlaması ile Türkeş, toplanan çok az sayıdaki gence verdiği seminerlerle Türk toplumculuğu ve milliyetçiliğini anlattı. Kısa zamanda çoğalan ve örgütlenen gençler “Dokuz Işık” etrafında toplandı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ ÖLÜM TARİHİ

Türkeş, 1987'de siyaset yapma yasağının kalkmasının ardından Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olağanüstü kongresinde partinin Genel Başkanı oldu. Türkeş, 1991 yılındaki genel seçimlerde MÇP'nin RP ve IDP ile yaptığı seçim ittifakı neticesinde Yozgat milletvekili seçildi. 1992'de 12 Eylül'ün kapattığı partilerin tekrar açılabilmesine ilişkin değişikliğin ardından MHP'nin son kurultay delegeleri, MHP'nin isim ve amblemini MÇP'nin kullanabilmesine karar verdi. Bu çerçevede 1992'de yapılan MÇP'nin 4. Olağanüstü kurultayında partinin adı MHP, amblemi üç hilal olarak değiştirildi.

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını yitirdi.

ALPARSLAN TÜRKEŞ SÖZLERİ

Başbuğ Alparslan Türkeş’e ait 10 söz şu şekilde;

-AhIakçıIık anIayışımız, Türk ahIaki ve MüsIümanIık inancından meydana geImiştir.

-İdeaIIer yıIdızIar gibidir. OnIara beIki uIaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebiIirsiniz.

-Türk töresi, Türk üIküsünün ayrıImaz parçasıdır.

-İnsanIık âIeminin en şerefIi bir aiIesi Türk miIIetidir. Dokuz ışık demek, Türk üIküsü demektir.

-Hepiniz birer Türk Bayrağı’sınız. Bayrağı IekeIemeyin, kirIetmeyin yere düşürmeyin.

-DaIından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder.

-Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı kadar MüsIümanız.

-MiIIî kaIkınmamızı gerçekIeştirmek, her Türk ferdini hür yapabiImek için Türk miIIetini yeniden kurmak zorundayız. VatandaşIarımız arasında parti, mezhep, ırk ve böIge farkı gözetmeksizin karşıIıkIı sevgi ve saygıya dayanan bağIar dokuyacağız.

-Kendinizi küçük görmeyiniz. SizIer büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birIiktir. Dâvamızın geIeceği birIiktedir. BirIik, beraberIik içinde oImaktır.

-TürkIük bedenimiz İsIamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset gibidir.