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  3. 'Alo 155, evladım nasılsın?'

'Alo 155, evladım nasılsın?'

'Alo 155, evladım nasılsın"'

Acil ihtiyaçları olan vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak ihtiyaçlarını yetkililere iletiyor.

DEVRİM TOSUNOĞLU 

Uygulama çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü 155 polis imdat hattına son iki günde 7 bin 400 yaşlı vatandaştan telefon geldi. Yapılan ihbarlarda 1100, 65 yaş üzeri vatandaş polisten isteklerde bulundu. Yardım isteyen yaşlıların çeşitli ihtiyaçları ekipler tarafından giderildi. Geriye kalan yaklaşık 2 bin telefonda ise yaşlıların bir şey istemediği ancak ‘evde canımız sıkılıyor’, ‘çalışmalar nasıl gidiyor’ diyerek sohbet etme eğiliminde oldukları gözlendi.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ

BU NUMARALARI ARAMANIZ YETERLİ 

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir talebi için aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı. Valilik, paylaştığı iletide “65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul’daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156’yı aramaları yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.  


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