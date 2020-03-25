'Alo 155, evladım nasılsın?'

DEVRİM TOSUNOĞLU



Uygulama çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü 155 polis imdat hattına son iki günde 7 bin 400 yaşlı vatandaştan telefon geldi. Yapılan ihbarlarda 1100, 65 yaş üzeri vatandaş polisten isteklerde bulundu. Yardım isteyen yaşlıların çeşitli ihtiyaçları ekipler tarafından giderildi. Geriye kalan yaklaşık 2 bin telefonda ise yaşlıların bir şey istemediği ancak ‘evde canımız sıkılıyor’, ‘çalışmalar nasıl gidiyor’ diyerek sohbet etme eğiliminde oldukları gözlendi.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ



BU NUMARALARI ARAMANIZ YETERLİ



İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir talebi için aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı. Valilik, paylaştığı iletide “65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul’daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156’yı aramaları yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.