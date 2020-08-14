Almanya'ya kızımı kurtar' davası

Almanya’da 12 Kasım 2019’da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T, Alman devletinin de sorumluluğu olduğunu savunarak dava açacağını söyledi. Üzerinde kızı Nilüfer’in fotoğrafı bulunan tişört ve elinde “PKK bir virüstür” yazılı pankartla başkent Berlin’in merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı’nın önünde eylem yapan Maide T., “Evlatlarımızın geri getirilmesi için bir şey yapmayan Alman devletine karşı dava açacağız. Davayı durumu benim gibi olan diğer ailelerle beraber topluca açacağız. Diğer mağdur aileleri de mücadelemize çağırıyoruz” dedi. Maide T., kendisiyle birlikte 6 ailenin daha davaya müdahil olacağını dile getirdi.