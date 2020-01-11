Almanya'ya 3 Türk okulu

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre Alman Süddeutsche Zeitung (SZ) gazetesinin Alman Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Türkiye’nin Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Berlin, Köln ve Frankfurt kentlerinde olmak üzere üç okul açmak istediği, bu okulların Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Alman okulları örneğinde kurulacağı kaydedildi. Anlaşma için yapılan müzakerelere Alman federal hükümetinin yanı sıra okulların açılması planlanan eyaletlerin de dahil olduğu belirtildi.

TASLAKLAR İNCELENİYOR

Alman Dışişleri Bakanlığı SZ’ye yaptığı açıklamada, planlanan anlaşmanın Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Alman okullarının hukuki dayanağını da güvence altına alacağını kaydetti. Anlaşma taslağının inceleme için ilgili eyaletlere gönderildiği, müzakerelerin ne zaman sonuçlanacağının ise şu aşamada kestirilemediği belirtildi.

ALMAN MÜFREDATI

Almanya’da yabancı bir devletin okul işletmesi yasal olarak mümkün olmadığı için okulun özel dernekler üzerinden açılması gerekiyor. Açılacak okullar, kendi öğretim planını seçip kendi personel alımını yapabilecek, ancak içerik olarak Alman devlet okullarıyla aynı eğitim müfredatına sahip olacak. Okulların açılabilmesi için Alman devletinin izni gerekecek ve okul, bulunduğu eyaletin yasalarına tabi olacak.