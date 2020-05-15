Almanya'dan FETÖ'cülere iltica kolaylığı

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Haberde 15 Temmuz sonrasında özellikle FETÖ’cülerin en büyük iltica başvurusunda bulunan grup haline geldiği belirtilerek, FETÖ’cü ilticacılara Almanya’nın hızla koruma ve sığınmacı statüsü verdiğine dikkat çekildi. FETÖ’cülerin Almanya’daki avukatı olan Christopher Wohnig “Özellikle Türkiye’deki eski kamu personeli olanların sığınma statüsü alma şansları yüksek” dedi.