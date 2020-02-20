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Almanya'daki saldırı ile konuşan Türkler: Endişeliyiz

Almanya'daki saldırı ile konuşan Türkler: Endişeliyiz

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırı ile ilgili konuşan bölgede yaşayan Türkler, gelişmelerden endişeli olduklarını ifade etti.

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan Tobias Rathjen ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ölenler arasında Türk kökenlilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Alman medyası, saldırganın yanında ölü bulunan kişisinin ise saldırganın annesi olduğunu duyurdu.

Saldırı ile ilgili konuşan bölgede yaşayan Türkler, gelişmelerden endişeli oldukları belirterek; Alman devletinin benzeri saldırılara karşı önlem alması gerektiğini söyledi.

Olay anını anlatan bir Türk vatandaşı, "Nargile barın oraya girip sahibini sormuş. Sahibi benim demiş, ondan sonra silahlı çıkarıp vurmuş. Sonra orada çalışan çocuğu da vurmuş. Çıktıktan sonra öbür dükkana gitmiş, orada da gördüğü kişilere ateş etmiş" dedi.

DHA


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