Almanya'daki 580 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

AA'nın aktardığı habere göre, uçaktaki 210 Türk vatandaşı, alınan tedbirlerin altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere yerleştirildi.

Araçlar, daha sonra polis eşliğinde Giresun'a hareket etti.

Almanya'dan getirilen Türkler, Giresun'daki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.

ALMANYA'DAKİ 238 TÜRK VATANDAŞI THY UÇAĞIYLA SAMSUN'A GETİRİLDİ



Tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan 238 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Yolcular, bu imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile organizasyonu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Yurt dışından getirilenler, daha sonra, karantina sürecini geçirecekleri Sinop'a geldi.

Emniyet ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

ALMANYA'DAN GETİRİLEN 132 TÜRK VATANDAŞI UŞAK'TA KARANTİNAYA ALINDI



Frankfurt Havalimanı'ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, Uşak Havalimanı'na indi.

Uçakta ateşleri ölçülerek otobüslere bindirilen Türkler, gözlem altında tutulacakları Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen Türk vatandaşlarının, 14 günlük karantina süreci tamamlanınca gidecekleri noktalara yönlendirileceği bildirildi.