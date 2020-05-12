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  3. Almanya'da Türk derneğine molotofkokteylli saldırı

Almanya'da Türk derneğine molotofkokteylli saldırı

Almanya'da Türk derneğine molotofkokteylli saldırı

Almanya'nın Düren kentindeki Almanya Türk Federasyonunun Birkesdorf şubesine sabaha karşı molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Almanya'nın Düren kentindeki Almanya Türk Federasyonunun Birkesdorf şubesine sabaha karşı molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Sabaha karşı 03.00 sularında gerçekleştirilen saldırı sonucu binada küçük çaplı yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yüzleri maskeli 2 kişi tarafından iki molotofkokteyli atılarak gerçekleştirilen saldırı sonucu ölen ya da yararlanan olmadı.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes'in saldırıya uğrayan derneği gün içinde ziyaret edeceği öğrenildi.

Köln Başkonsolosluğunca yapılan açıklamada da polis yetkilileriyle temasa geçilerek olayın faillerinin bir an önce yakalanmasının talep edildiği ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağı kaydedildi.


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