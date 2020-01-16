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  3. Almanya'da PKK yöneticisine 3 yıl hapis cezası

Almanya'da PKK yöneticisine 3 yıl hapis cezası

Almanya'da PKK yöneticisine 3 yıl hapis cezası

Almanya'da PKK adına Freiburg'da yöneticilik yapıp bağış topladığı ve etkinlikler düzenlediği belirtilen 63 yaşındaki bir kişiye 3 yıl hapis cezası verildi.

Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi PKK üyesi olmaktan suçlu bulduğu bir kişiyi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin gerekçeli kararında 63 yaşındaki Türkiye vatandaşının Temmuz 2016 ile Haziran 2018 arasında PKK adına Freiburg'da yöneticilik yaptığı ifade edildi.

Sanığın bağış toplama kampanyaları organize ettiği, etkinlikler düzenlediği ve PKK'nın büyük etkinliklerine katıldığı belirtildi. Mahkeme kararında ayrıca PKK için mali kaynak amacıyla toplandığı belirtilen 2 bin 10 euroya el konmasına hükmetti.

Mahkeme cezayı "yurtdaşındaki bir terör örgütüne üyelik" suçlamasından verirken gerekçeli kararda PKK'nın "özellikle tehlikeli bir terör örgütü olduğu" ve sanığın 2 yıl boyunca örgüt adına faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

PKK, Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü kabul ediliyor. 


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