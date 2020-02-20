Son dakika haberi... Almanya'da korkunç saldırı! 'Ölenler arasında Türkler de var' iddiası

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.

Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.

Bu arada, 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanmasına çalışıldığı belirtilerek, olayın görgü tanıklarının polisin 06181 100-123 numaralı telefonunu arayarak bilgi vermeleri de istendi.

Kırım Haber Ajansı Genel Müdürü Ahmet Özay, Almanya'yı sarsan saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Frankfurt yakınlarında bu olay meydana geldi. Eşine az rastlanır bir vahşilikle; önce nargile bara iki kişi gidiyor ve üç kişiyi burada öldürüyor.

Daha sonra bir spor bara orada da 5 kişiyi arka arkaya öldürüyorlar. Daha sonra üçüncü bir yeri basıyorlar ancak ölü yok. Burada basılan mekanlar Türklere ait; nargile kafe Konyalı bir vatandaşımıza ait. Ölen 8 kişiden de 5'inin Türk kökenli olduğu belirtiliyor.

Büyük bir ihtimalle kafe sahipleriyle bir husumet olduğu söyleniyor. Nargile kafe sahibinin oğlunun doğum gününe katılmak için mekandan ayrıldığı ve bu şekilde saldırıdan kurtulduğu bildiriliyor."

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

AA Muhabiri Mesut Zeyrek, saldırıyla ilgili paylaştığı son bilgilerde mafya hesaplaşması söylentilerinin öne çıktığını ve resmi olarak açıklanmasa da hayatını kaybeden ve yaralılar arasında Türklerin de olduğunun iddia edildiğini söyledi. AA Muhabiri Zeyrek'in açıklamaları şöyle:

"Polisin açıklamasına göre sekiz ölü var ve çok sayıda yaralı var. Polis saldırıyla ilgili arka planın henüz bilinmediğini söyledi. Saldırının gerçekleştiği yerlerin arasındaki mesafe 2 - 3 kilometre, arabayla 5-10 dakika ulaşılabilecek kısa bir mesafe. Saldırganlara iki kişi denmişti ama daha fazla olabilir diye bilgi paylaşılıyor. Polis halktan yardım istedi.

Resmi olarak uyrukları açıklanmadı ama maalesef ölenler ve yaralananlar arasında Türklerin de olduğu söyleniyor. Burada olaylar netleşene kadar bir kimlik açıklama söz konusu olmuyor.

Saldırganlar aranıyor, yakalanacak ve ifadeleri alınacak. Mafya hesaplaşması, Rus mafyası deniyor. O bölgede yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor. Ve Türk, Arap, Rus gibi yabancı kökenlilerin yaşadığı bir semt. O mekanları çalıştıran kişiler de aynı şekilde yabancı kökenli insanlar..."