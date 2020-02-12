Almanya'da istihbarat skandalı

Alman devlet televizyonu ZDF, Washington Post ve İsviçre kanalı SRF’in BND ve CIA raporlarına dayanarak hazırladığı habere göre, iki istihbarat servisi, 1970-1993 arasında, hükümetlere kripto cihazları ve şifreleme yazılımları satan İsviçre merkezli Crypto AG adlı şirket üzerinden 100’den fazla ülkede şifreli haberleşmeleri dinledi.

Belgelere göre aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin diplomatik ve askeri haberleşmesinin kapsamlı olarak izlendiği tahmin ediliyor. Belgelerde dinlenen ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Portekiz, İtalya, İspanya, eski Yugoslavya ve İrlanda’nın da adı geçiyor.

“MİNERVA/RUBİKON”

Dinleme operasyonuna CIA’in ‘Minerva’, BND’nin ise ‘Rubikon’ adını verdiği belirtiliyor.

Dünyada 120’den fazla ülkenin güvenli haberleşme için bu şirketin tekniklerini kullandığı kaydedilen haberde, Die Cyrpto International Group adlı bir şirketin 2018 yılında Cyrpto AG’nin isim haklarını aldığına işaret edildi ve bunun endişe verici olduğu değerlendirmesi yapıldı.

İsviçre Federal Konseyi ise soruşturma başlattı.

Almanya’nın eski Başbakanlıktan Sorumlu Bakanı Bernd Schmiedbauer, BND’nin CIA ile işbirliğini 1993’de sonlandırdığını savunsa da, 2013’te ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden’in açıkladığı belgelerde ortaya çıkan ‘dinleme skandalları’ sonrası iki ülkenin istihbarat işbirliğinin çok daha derin olduğunu ortaya koymuştu.

Belgeler, ABD, İngiltere ve Almanya gizli servislerinin hem ortaklaşa AB ülkeleri ve Türkiye dahil çok sayıda ülkeyi dinleme ve izlemeye aldığını hem de aynı zamanda birbirlerini dinlediklerini kanıtlamıştı.

CRYPTO HALEN AKTİF ÇALIŞIYOR

İsveç merkezli şirket Crypto’nun ürünleri halen dünyanın dört bir yanında farklı ülkeler tarafından kullanılıyor.