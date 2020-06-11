Almanya'da Başbakanlık önünde ikinci evlat nöbeti

Maide T.’nin, üzerinde “Lütfen bana kızımı PKK’dan kurtarmak için yardım edin” yazılı pankart açarak sesini duyurmaya çalıştı. Maide T., üç aydan beri eylem yaptığını ancak şimdiye kadar Alman makamlarının kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.