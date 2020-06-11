11 Haziran 2020 Perşembe 00:27 | Son Güncelleme:
Almanya'da Başbakanlık önünde ikinci evlat nöbeti
Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T.'nin annesi Maide T.', Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada Başbakanlık önünde pankartlı eylem yaptı.
Maide T.’nin, üzerinde “Lütfen bana kızımı PKK’dan kurtarmak için yardım edin” yazılı pankart açarak sesini duyurmaya çalıştı. Maide T., üç aydan beri eylem yaptığını ancak şimdiye kadar Alman makamlarının kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.