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  3. Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:15 | Son Güncelleme:

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 25 Ağustos 2020 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." açıklamasında bulundu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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