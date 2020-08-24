24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:15 | Son Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 25 Ağustos 2020 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." açıklamasında bulundu
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.