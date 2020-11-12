Alman Ekonomi Bankasından çarpıcı rapor: Alman ekonomisi "dışarıya" bağımlı

Almanya merkezli Biontech şirketinin ABD’li Pfizer ile birlikte ürettiği koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğunun açıklanmasının ardından tüm gözler Biontech şirketinin sahipleri olan Türk kökenli Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e çevrildi. Alman Kalkınma Bankası KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), Almanya’da hayata geçirilen her dört girişimden birinin arkasında göçmenlerin bulunduğuna ilişkin bir rapor ortaya koydu.

Aksam.com.tr’nin Der Spiegel’den aktardığı habere göre, biyoteknoloji şirketi Biontech’in Almanya’da göçmenler tarafından kurulan birçok firmadan yalnızca biri olduğu ifade edilirken, bu şirketlerin Alman ekonomisi için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Alman Kalkınma Bankası Baş Ekonomisti Fritzi Köhler-Geib, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Girişimci şirketler (startup) hem yenilenme için büyük bir önem taşır hem de bir ülke ekonomisinin geleceğe taşınması için gereklidir. İşte bu nedenle Almanya uzun yıllardır göçmenlerin kendi işlerini kurmasını hem destekledi hem de bundan fayda sağladı.”

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 26’SI GÖÇMENLERE AİT



Alman Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan rapora göre 2019 yılında Almanya’da kurulan 605.000 girişimci şirketten 160.000 kadarı göçmenler tarafından hayata geçirildi. Göçmen girişimlerinin toplam girişimlere oranı 2018 yılına göre 5 puan artış yaşayarak yüzde 26’ya kadar yükseldi.

İŞ BULAMADIKLARI İÇİN İŞ KURUYORLAR



Almanya’da yaşayan göçmenlerin kendi işlerini kurmalarının arkasında yatan motivasyonu da masaya yatıran Alman Kalkınma Bankası, bunun sebebini “piyasada iş bulma şanslarının düşük olması ve buna bağlı olarak risk almaktan korkmamaları” olarak açıkladı.