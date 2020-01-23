Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9372
  • 6,5683
  • 296.948
  • 122540
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Merkel'i taşıyan uçak, saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Angela Merkel ve beraberindeki heyetin yer aldığı konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

İstanbul'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

(AA)


Şeyma Subaşı masraflara yetişemeyince kapattı
Miray Daner suskunluğunu bozdu!
Tuba Büyüküstün'ün korku dolu gecesi!
6 yıllık evlilikte mutsuz son!
'En güzel kadın benim'

Viraja Hızlı Giren Beton Mikserinin Otomobilin Üzerine Devrilme Anı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yarın yeniden ibadete açılacak

Dolmabahçe Sarayının duvarlarını kazıyınca ortaya çıktı!